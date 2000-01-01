Воронов Михаил Иванович
Место рожденияд. Афанасьевская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Афанасьевская
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Пенькова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
д. Афанасьевская
Кстининской вол.
Место жительства
Неизвестно
д. Афанасьевская
Смерть
Неизвестно