(Баркова) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиОколо ?.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: Барков Филипп
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Около 21.09.1902
Дочь: Щербакова Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
14.10.1909
Сын: Хмелевской Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1915
Сын: Хмелевской Пётр Трофимович
Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1919
Дочь: Потапова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1923
Дочь: Пикалова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович
Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около ?.03.1953