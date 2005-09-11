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(Баркова) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Около ?.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: Барков Филипп

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Около 21.09.1902

Дочь: Щербакова Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович

Бракосочетание
До 1907

Муж: Хмелевской Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1909

Сын: Хмелевской Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
Между 1912 и 1915

Сын: Хмелевской Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1919

Дочь: Потапова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1923

Дочь: Пикалова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Хмелевской Трофим Михайлович

Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около ?.03.1953
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