Потапова (Хмелевская) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1919
Отец: Хмелевской Трофим Михайлович
Мать: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Александр Потапова
Отец ребёнка: Потапов Отец Потапова
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Курская обл. с.Перово-Хутарь
Доярка, Комбайнер, Трактористка. Передовичка-стахановка, фотография висела на доске почета.