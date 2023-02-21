Потапова (Хмелевская) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Хмелевская) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1919

Отец: Хмелевской Трофим Михайлович

Мать: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Александр Потапова

Отец ребёнка: Потапов Отец Потапова

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Курская обл. с.Перово-Хутарь
Доярка, Комбайнер, Трактористка. Передовичка-стахановка, фотография висела на доске почета.
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