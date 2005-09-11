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Хмелевской Трофим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хмелевской Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.09.1902

Дочь: Щербакова Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Бракосочетание
До 1907

Жена: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
14.10.1909

Сын: Хмелевской Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Между 1912 и 1915

Сын: Хмелевской Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
21.09.1919

Дочь: Потапова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
21.09.1923

Дочь: Пикалова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин???
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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