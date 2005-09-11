Хмелевской Трофим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Хмелевской Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.09.1902
Дочь: Щербакова Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Бракосочетание
До 1907
Жена: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
14.10.1909
Сын: Хмелевской Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1915
Сын: Хмелевской Пётр Трофимович
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
21.09.1919
Дочь: Потапова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
21.09.1923
Дочь: Пикалова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин???
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно