Потапов Александр Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Отец Потапова
Мать: Потапова Анна Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оленьева Ирина Александровна
Мать ребёнка: Потапова Нина Григорьевна
Курская обл. п.Черемисиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Потапова Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно