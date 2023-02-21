Потапов Александр Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Александр Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Отец Потапова

Мать: Потапова Анна Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оленьева Ирина Александровна

Мать ребёнка: Потапова Нина Григорьевна

Курская обл. п.Черемисиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Потапова Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Нина Григорьевна

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