Потапова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оленьева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Потапов Александр Потапова
Курская обл. п.Черемисиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Потапов Александр Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно