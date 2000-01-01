Потапова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова Нина Григорьевна

Потапова Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оленьева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Потапов Александр Потапова

Курская обл. п.Черемисиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Потапов Александр Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Александр Потапова

Место жительства
Неизвестно
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