Оленьева (Потапава) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленьева (Потапава) Ирина Александровна

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Место рождения

Курская обл. п.Черемисиново

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Александр Потапова

Мать: Потапова Нина Григорьевна

Курская обл. п.Черемисиново
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленьев Артем Геннадьевич

Отец ребёнка: Оленьев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленьев Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Оленьев Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оленьев Геннадий

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