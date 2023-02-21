Оленьева (Потапава) Ирина Александровна
Место рожденияКурская обл. п.Черемисиново
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Курская обл. п.Черемисиново
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленьев Артем Геннадьевич
Отец ребёнка: Оленьев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленьев Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Оленьев Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оленьев Геннадий