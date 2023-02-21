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Барков Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Варвара

Эмиграция
До 1917
Германия
Переехал из Курской обл. с.Савины в Германию. Якобы он ощутил приближение революции 1917 г.
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Филиппович

Мать ребёнка: Эльза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Филиппович

Мать ребёнка: Эльза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипповна

Мать ребёнка: Эльза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипповна

Мать ребёнка: Эльза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эльза

Смерть
Неизвестно
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