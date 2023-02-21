Барков Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Варвара
Эмиграция
До 1917
Германия
Переехал из Курской обл. с.Савины в Германию. Якобы он ощутил приближение революции 1917 г.
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Филиппович
Мать ребёнка: Эльза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Филиппович
Мать ребёнка: Эльза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипповна
Мать ребёнка: Эльза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипповна
Мать ребёнка: Эльза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эльза
Смерть
Неизвестно