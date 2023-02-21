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Хмелевской Михаил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: Хмелевской Трофим Михайлович

Мать: Мария Филипповна

Бракосочетание
1934

Жена: Хмелевская Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
01.10.1935

Дочь: Крылатова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

с.Петрово-Хутарь
Рождение ребёнка
29.05.1941

Дочь: Утюгова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

Фактически за две недели от начала войны.
Рождение ребёнка
?.05.1944

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
01.10.1946

Дочь: Лыкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

Саратовская обл., Безымяновский р-н., совхоз 592 отд 2
Рождение ребёнка
До 1946

Сын: Хмелевской Николай Михайлович

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
Между 1946 и 1951

Дочь: Шпатак Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

Украина Сумская обл. г.Ямполь
Танковый завод им Малышева
Рождение ребёнка
15.10.1951

Сын: Хмелевской Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

Саратовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелевской Петр Михайлович

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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