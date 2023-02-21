Хмелевской Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909
Отец: Хмелевской Трофим Михайлович
Мать: Мария Филипповна
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
01.10.1935
Дочь: Крылатова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
с.Петрово-Хутарь
Рождение ребёнка
29.05.1941
Дочь: Утюгова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
Фактически за две недели от начала войны.
Рождение ребёнка
?.05.1944
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
01.10.1946
Дочь: Лыкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
Саратовская обл., Безымяновский р-н., совхоз 592 отд 2
Рождение ребёнка
До 1946
Сын: Хмелевской Николай Михайлович
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1951
Дочь: Шпатак Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
Украина Сумская обл. г.Ямполь
Танковый завод им Малышева
Рождение ребёнка
15.10.1951
Сын: Хмелевской Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
Саратовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелевской Петр Михайлович
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Хмелевская Елена Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно