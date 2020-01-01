Щербакова (Хмелевская) Александра Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 21.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.09.1902
Отец: Хмелевской Трофим Михайлович
Мать: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Между ?.09.1937 и Неизвестно
Сын: Щербаков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
Курская обл., с.Петрово-Хутарь
Умер на пороге своего дома.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно