Щербакова (Хмелевская) Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Хмелевская) Александра Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 21.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.09.1902

Отец: Хмелевской Трофим Михайлович

Мать: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Между ?.09.1937 и Неизвестно

Сын: Щербаков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич

Курская обл., с.Петрово-Хутарь
Умер на пороге своего дома.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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