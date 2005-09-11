Пикалова (Хмелевская) Анна Трофимовна
Место рожденияКурская обл. с.Петрово-Хутарь
Дата рождения21.09.1923
Дата смерти11.09.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
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Рождение
21.09.1923
Отец: Хмелевской Трофим Михайлович
Мать: Мария Филипповна
Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Горелова Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Пикалов (?) Евгений
г.Москва
В Москву позвала тетя по отцу Валентина. Не могла долго никуда устроиться и хотела уже уезжать. Однако в самый последний момент тетя Валя устроила ее через свою знакомую на фабрику Бабаевскую.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов (?) Евгений
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Смерть
11.09.2005
Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Свекловичница