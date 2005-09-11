Пикалова (Хмелевская) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикалова (Хмелевская) Анна Трофимовна

Пикалова (Хмелевская) Анна Трофимовна

avatar

Место рождения

Курская обл. с.Петрово-Хутарь

Дата рождения

21.09.1923

Дата смерти

11.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1923

Отец: Хмелевской Трофим Михайлович

Мать: Мария Филипповна

Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Горелова Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Пикалов (?) Евгений

г.Москва
В Москву позвала тетя по отцу Валентина. Не могла долго никуда устроиться и хотела уже уезжать. Однако в самый последний момент тетя Валя устроила ее через свою знакомую на фабрику Бабаевскую.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов (?) Евгений

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Смерть
11.09.2005
Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Свекловичница
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close