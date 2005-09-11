Пикалов (?) Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Горелова Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Пикалова Анна Трофимовна
г.Москва
В Москву позвала тетя по отцу Валентина. Не могла долго никуда устроиться и хотела уже уезжать. Однако в самый последний момент тетя Валя устроила ее через свою знакомую на фабрику Бабаевскую.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Анна Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно