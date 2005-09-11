Пикалов (?) Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикалов (?) Евгений

Пикалов (?) Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Горелова Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Пикалова Анна Трофимовна

г.Москва
В Москву позвала тетя по отцу Валентина. Не могла долго никуда устроиться и хотела уже уезжать. Однако в самый последний момент тетя Валя устроила ее через свою знакомую на фабрику Бабаевскую.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Анна Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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