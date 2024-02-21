Серова (Столярова) Анна Семёновна
Место рожденияне известно
Дата рождения16.02.1878
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1878
Отец: Столяров Семен
Мать: Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Серов Иван
Рождение ребёнка
30.09.1907
Дочь: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Серов Иван
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Серов Иван
Рождение ребёнка
С 1910 по 1927
Сын: Серов Евгений
Отец ребёнка: Серов Иван
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Серов Иван
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Попов (Попова (Серова)) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Серов Иван
Смерть
1964