Серова (Столярова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Столярова) Анна Семёновна

Место рождения

не известно

Дата рождения

16.02.1878

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1878

Отец: Столяров Семен

Мать: Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Серов Александр Иванович

Отец ребёнка: Серов Иван

Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Серов Иван

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Серов Иван

Рождение ребёнка
С 1910 по 1927

Сын: Серов Евгений

Отец ребёнка: Серов Иван

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Серов Василий Иванович

Отец ребёнка: Серов Иван

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Попов (Попова (Серова)) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Серов Иван

Смерть
1964

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