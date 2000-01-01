Астана
Акмолинский уезд, Акмолинская область (на 1893)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Варианты названий
- Нұр-Сұлтан, Целиноград
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
34Акмолинск, уездный город, осн. 1832 г. Церквей 3, училищ и школ 5, заводов 3. От С.-Петербурга — 3.616 верстВсех дворов: 591. 6428Лошадей: 4360. Рогатого скота: 1566. Верблюдов: 11. Овец: 104. Коз: 17. Свиней: 7.
3511. Акмолинская ст., стан. прав.Всех дворов: 32. 200Лошадей: 998. Рогатого скота: 532. Овец: 73. Коз: 3.
3814. Акмолинская киргиз. вол., осн. 1869 г.Аулов: 6. Кибиток: 1347. 7558Лошадей: 11194. Рогатого скота: 7046. Верблюдов: 169. Овец: 13260. Коз: 150.