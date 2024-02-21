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Серов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак Сибирского казачьего войска
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Серов Александр Иванович

Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
С 1910 по 1927

Сын: Серов Евгений

Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Серов Василий Иванович

Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Попов (Попова (Серова)) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно
убили, по словам его жены Анны

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