Серов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак Сибирского казачьего войска
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
30.09.1907
Дочь: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1910
Рождение ребёнка
С 1910 по 1927
Сын: Серов Евгений
Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Попов (Попова (Серова)) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Серова (Столярова) Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно
убили, по словам его жены Анны