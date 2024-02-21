Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиДо 1964
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Серов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пилипенко) Неля
Отец ребёнка: Пилипенко Фёдор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пилипенко) Элла
Отец ребёнка: Пилипенко Фёдор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилипенко Вячеслав
Отец ребёнка: Пилипенко Фёдор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1964