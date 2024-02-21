Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

До 1964

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Серов Иван

Мать: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пилипенко) Неля

Отец ребёнка: Пилипенко Фёдор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пилипенко) Элла

Отец ребёнка: Пилипенко Фёдор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилипенко Вячеслав

Отец ребёнка: Пилипенко Фёдор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Фёдор Федорович

Смерть
До 1964

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