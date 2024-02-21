Пилипенко Фёдор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пилипенко) Неля
Мать ребёнка: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пилипенко) Элла
Мать ребёнка: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилипенко Вячеслав
Мать ребёнка: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно