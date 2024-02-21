Пилипенко Фёдор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Фёдор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пилипенко) Неля

Мать ребёнка: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пилипенко) Элла

Мать ребёнка: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилипенко Вячеслав

Мать ребёнка: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко (Пилипенко (Серова)) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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