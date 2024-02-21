Серов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Серов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Виталий
Мать ребёнка: Серова Валерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Юрий
Мать ребёнка: Серова Валерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Серова) Анна
Мать ребёнка: Серова Валерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Серова) Татьяна
Мать ребёнка: Серова Валерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Серова) Наталья
Мать ребёнка: Серова Валерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр
Мать ребёнка: Серова Валерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Валерия
Смерть
Неизвестно