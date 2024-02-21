Серов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Серов Иван

Мать: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Виталий

Мать ребёнка: Серова Валерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Юрий

Мать ребёнка: Серова Валерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серова) Анна

Мать ребёнка: Серова Валерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серова) Татьяна

Мать ребёнка: Серова Валерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серова) Наталья

Мать ребёнка: Серова Валерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр

Мать ребёнка: Серова Валерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Валерия

Смерть
Неизвестно

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