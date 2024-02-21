Серова Валерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Валерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Виталий

Отец ребёнка: Серов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Юрий

Отец ребёнка: Серов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серова) Анна

Отец ребёнка: Серов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серова) Татьяна

Отец ребёнка: Серов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серова) Наталья

Отец ребёнка: Серов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр

Отец ребёнка: Серов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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