Серова Валерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Виталий
Отец ребёнка: Серов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Юрий
Отец ребёнка: Серов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Серова) Анна
Отец ребёнка: Серов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Серова) Татьяна
Отец ребёнка: Серов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Серова) Наталья
Отец ребёнка: Серов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр
Отец ребёнка: Серов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно