Столяров Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяров Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Столяров Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столяров Лев

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Студиникина (Столярова) Любовь

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Столярова) Анастасия

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столяров Винидикт

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
16.02.1878

Дочь: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Мать ребёнка: Елизавета

Смерть
Неизвестно

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