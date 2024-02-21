Столяров Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Столяров Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столяров Лев
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Студиникина (Столярова) Любовь
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Столярова) Анастасия
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столяров Винидикт
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
16.02.1878
Дочь: Серова (Столярова) Анна Семёновна
Мать ребёнка: Елизавета
Смерть
Неизвестно