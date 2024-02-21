Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столяров Лев
Отец ребёнка: Столяров Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Студиникина (Столярова) Любовь
Отец ребёнка: Столяров Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Столярова) Анастасия
Отец ребёнка: Столяров Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столяров Винидикт
Отец ребёнка: Столяров Семен
Рождение ребёнка
16.02.1878
Дочь: Серова (Столярова) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Столяров Семен
Смерть
Неизвестно