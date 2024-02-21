Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столяров Лев

Отец ребёнка: Столяров Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Студиникина (Столярова) Любовь

Отец ребёнка: Столяров Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Столярова) Анастасия

Отец ребёнка: Столяров Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столяров Винидикт

Отец ребёнка: Столяров Семен

Рождение ребёнка
16.02.1878

Дочь: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Столяров Семен

Смерть
Неизвестно

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