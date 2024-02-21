Ламбина (Серова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Место рождения

предположительно г.Целиноград

Дата рождения

30.09.1907

Дата смерти

13.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907

Отец: Серов Иван

Мать: Серова (Столярова) Анна Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
До 1926

Муж: Ламбин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
22.10.1932

Дочь: (Ламбина) Людмила

Отец ребёнка: Ламбин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1935

Дочь: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Ламбин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
22.12.1936

Сын: Ламбин Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Ламбин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1939

Сын: Ламбин Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Ламбин Сергей Петрович

Смерть
13.08.1974

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