Ламбина (Серова) Любовь Ивановна
Место рожденияпредположительно г.Целиноград
Дата рождения30.09.1907
Дата смерти13.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907
Отец: Серов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
22.10.1932
Дочь: (Ламбина) Людмила
Отец ребёнка: Ламбин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1935
Дочь: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Ламбин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1936
Отец ребёнка: Ламбин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1939
Отец ребёнка: Ламбин Сергей Петрович
Смерть
13.08.1974