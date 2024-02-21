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Ламбин Сергей Петрович

Место рождения

Казахская ССР

Дата рождения

25.09.1907

Дата смерти

28.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1907

Отец: Ламбин Пётр Матвеевич

Мать: Ламбина Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
служащий в управлении железной дороги
Бракосочетание
До 1926

Жена: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1932

Дочь: (Ламбина) Людмила

Мать ребёнка: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1935

Дочь: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1936

Сын: Ламбин Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1939

Сын: Ламбин Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Смерть
28.01.1972

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