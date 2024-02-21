Ламбин Сергей Петрович
Место рожденияКазахская ССР
Дата рождения25.09.1907
Дата смерти28.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1907
Отец: Ламбин Пётр Матвеевич
Мать: Ламбина Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
служащий в управлении железной дороги
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
22.10.1932
Дочь: (Ламбина) Людмила
Мать ребёнка: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1935
Дочь: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1936
Мать ребёнка: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1939
Мать ребёнка: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна
Смерть
28.01.1972