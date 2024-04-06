(Ламбина) Людмила
Место рожденияСсср
Дата рождения22.10.1932
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахарев Сергей
Отец ребёнка: Бахарев Федор
Рождение ребёнка
06.07.1958
Дочь: Куртакова (Бахарева) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Бахарев Федор
Рождение ребёнка
06.07.1958
Дочь: Трофимова (Бахарева) Анна
Отец ребёнка: Бахарев Федор
Смерть
2010