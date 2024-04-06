(Ламбина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ламбина) Людмила

Место рождения

Ссср

Дата рождения

22.10.1932

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1932

Отец: Ламбин Сергей Петрович

Мать: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Сергей

Отец ребёнка: Бахарев Федор

Рождение ребёнка
06.07.1958

Дочь: Куртакова (Бахарева) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Бахарев Федор

Рождение ребёнка
06.07.1958

Дочь: Трофимова (Бахарева) Анна

Отец ребёнка: Бахарев Федор

Смерть
2010

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