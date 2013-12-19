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Ламбин Борис Сергеевич

Место рождения

г.Акмолинск, Казахская ССР

Дата рождения

22.12.1936

Дата смерти

19.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1936

Отец: Ламбин Сергей Петрович

Мать: Ламбина (Серова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ламбина) Лариса

Мать ребёнка: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1961

Сын: Ламбин Игорь Борисович

Мать ребёнка: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна

Место жительства
1999
Смерть
19.12.2013
Причина смерти: Сердечная недостаточность

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