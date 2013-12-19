Ламбин Борис Сергеевич
Место рожденияг.Акмолинск, Казахская ССР
Дата рождения22.12.1936
Дата смерти19.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ламбина) Лариса
Мать ребёнка: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1961
Мать ребёнка: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна
Место жительства
1999
Смерть
19.12.2013
Причина смерти: Сердечная недостаточность