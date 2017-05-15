Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна

Место рождения

хутор, Балкашинский р-н, Акмолинская обл., Казахская ССР

Дата рождения

25.04.1939

Дата смерти

15.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1939

Отец: Крячков Николай Гаврилович

Мать: Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ламбина) Лариса

Отец ребёнка: Ламбин Борис Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламбин Борис Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
кадровик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1961

Сын: Ламбин Игорь Борисович

Отец ребёнка: Ламбин Борис Сергеевич

Место жительства
1999
Смерть
15.05.2017

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