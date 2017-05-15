Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна
Место рожденияхутор, Балкашинский р-н, Акмолинская обл., Казахская ССР
Дата рождения25.04.1939
Дата смерти15.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ламбина) Лариса
Отец ребёнка: Ламбин Борис Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кадровик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1961
Отец ребёнка: Ламбин Борис Сергеевич
Место жительства
1999
Смерть
15.05.2017