Ламбина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламбина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серов (Серова (Ламбина)) Мария Петровна

Отец ребёнка: Ламбин Пётр Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Ламбин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Ламбин Пётр Матвеевич

Смерть
1919

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