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Ламбин Пётр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серов (Серова (Ламбина)) Мария Петровна

Мать ребёнка: Ламбина Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Ламбин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ламбина Анна Алексеевна

Смерть
1920

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