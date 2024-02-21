Ламбин Пётр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серов (Серова (Ламбина)) Мария Петровна
Мать ребёнка: Ламбина Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1907
Мать ребёнка: Ламбина Анна Алексеевна
Смерть
1920