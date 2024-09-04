Алгазин Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Петр Михайлович

Алгазин Петр Михайлович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

1704

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Алгазин Михаил Фёдорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Федосья Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1751

Сын: Алгазин Михайла Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Алгазин Трофим Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Алгазин Антон Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Алгазин Иван Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Алгазин Яков Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Алгазина) Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Алгазин Константин Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова

Смерть
1788

Мы используем куки для улучшения работы сайта.