Алгазин Петр Михайлович
Место рожденияг. Тара
Дата рождения1704
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Алгазин Михаил Фёдорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Алгазина) Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Алгазин Константин Петрович
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Никифорова
Смерть
1788