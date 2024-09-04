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Алгазин Иван Петрович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

1756

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Алгазин Петр Михайлович

Мать: Алгазина Федосья Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Ирина Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778

Сын: Алгазин Прокопий (Прокофей) Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Алгазина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алгазин Илья Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Алгазин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Ирина Яковлева

Смерть
1831

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