Алгазин Иван Петрович
Место рожденияг. Тара
Дата рождения1756
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Ирина Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Алгазин Прокопий (Прокофей) Иванович
Мать ребёнка: Алгазина Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Алгазина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Алгазина Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Алгазин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Алгазина Ирина Яковлева
Смерть
1831