Алгазин Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Алгазина) Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Алгазин Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алгазин Степан Константинович
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алгазин Кондрат Константинович
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Алгазин Лазарь Константинович
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова
Смерть
1845