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Алгазин Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Алгазин Петр Михайлович

Мать: Алгазина Федосья Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Алгазина) Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Алгазин Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Алгазин Степан Константинович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алгазин Кондрат Константинович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Алгазин Лазарь Константинович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ефимова

Смерть
1845

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