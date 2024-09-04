Алгазин Трофим Петрович
Место рожденияг. Тара
Дата рождения1753
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Алгазина) Мавра Трофимовна
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Алгазин Матвей Трофимович
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Андреева
Смерть
1834