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Алгазин Трофим Петрович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

1753

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Алгазин Петр Михайлович

Мать: Алгазина Федосья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Наталья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Алгазина) Мавра Трофимовна

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Андреева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Алгазин Матвей Трофимович

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Андреева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Алгазин Ипат Трофимович

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Андреева

Смерть
1834

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