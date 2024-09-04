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Алгазин Михаил Фёдорович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

1673

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Алгазин Фёдор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Рождение ребёнка
1704

Сын: Алгазин Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1706 ст.

Сын: Алгазин Данило Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1717 и 1720 ст.

Сын: Алгазин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1761

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