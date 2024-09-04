Алгазин Михаил Фёдорович
Место рожденияг. Тара
Дата рождения1673
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Алгазин Фёдор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706 ст.
Сын: Алгазин Данило Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1720 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1761