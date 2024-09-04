Алгазин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тарский казак, пушкарь
Рождение ребёнка
1644

Сын: Алгазин Лукьян (Лучка) Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Алгазин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Алгазин Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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