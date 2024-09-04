Алгазин Лукьян (Лучка) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Лукьян (Лучка) Фёдорович

Место рождения

Тобольскаягуберния, г.Тара

Дата рождения

1644

Дата смерти

До 1747 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
1644

Отец: Алгазин Фёдор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак, пушкарь, кузнец
Рождение ребёнка
Между 1673 и 1679

Сын: Алгазин Кузьма Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1682 и 1683

Сын: Алгазин Борис Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Алгазин Дмитрий Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687 ст.

Сын: Алгазин Семён Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1747 ст.

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