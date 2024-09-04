Алгазин Лукьян (Лучка) Фёдорович
Место рожденияТобольскаягуберния, г.Тара
Дата рождения1644
Дата смертиДо 1747 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1644
Отец: Алгазин Фёдор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак, пушкарь, кузнец
Рождение ребёнка
Между 1673 и 1679
Сын: Алгазин Кузьма Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1682 и 1683
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Алгазин Дмитрий Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1747 ст.