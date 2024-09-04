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Алгазин Михайла Петрович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

1751

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Алгазин Петр Михайлович

Мать: Алгазина Федосья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Татьяна Федорова

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Алгазина) Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Алгазин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Алгазина) Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Федорова

Смерть
1823

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