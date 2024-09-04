Алгазин Михайла Петрович
Место рожденияг. Тара
Дата рождения1751
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Алгазина) Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Алгазин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Алгазина) Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Федорова
Смерть
1823