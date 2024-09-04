Алгазина Федосья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Алгазин Константин Петрович
Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Алгазина) Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно