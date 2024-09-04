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Алгазина Федосья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Алгазин Михайла Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Алгазин Трофим Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Алгазин Антон Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Алгазин Иван Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Алгазин Яков Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Алгазин Константин Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Алгазина) Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Алгазин Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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