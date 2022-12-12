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Филиппов Максим

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

11.08.1903

Дата смерти

30.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1903

Отец: Филлипов Тож Ларькин Федор Феодор

Мать: Филиппова Пелагея

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.08.1925

Дочь: Зотова Евдокия

Мать ребёнка: Филиппова Февронья (Андреевна)

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.01.1929

Дочь: Елина Татьяна

Мать ребёнка: Филиппова Февронья (Андреевна)

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.05.1933

Сын: Филиппов Леонид

Мать ребёнка: Филиппова Февронья (Андреевна)

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Вероятно Старый Город
Рождение ребёнка
16.08.1935

Дочь: Ланскова Зинаида Зоя

Мать ребёнка: Филиппова Февронья (Андреевна)

Качеевка, Теньгушевский район
Качеевка, Теньгушевский район
Вступление в партию
1941
Ранение
26.04.1942
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Тяжелое в левую надбровную дугу, возможно ошибка в дате - она раньше призыва
Военная служба
05.06.1942
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Призыв на WWII | Темниковский военкомат Мордовской АССР
Ранение
25.09.1943
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Легкое в левую ногу
Ранение
17.03.1944
ст. Пустошки, Литовская ССР
тяжелое в голову | ст. Пустошки, Литовская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Февронья (Андреевна)

Смерть
30.03.1945
Поддубное, Гурьевский район, Калининградская область
Причина смерти: убит на войне | Галлау, Восточная Пруссия
Похороны
1953
Поддубное, Гурьевский район, Калининградская область
Перезахоронение. Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, п. Голлау, южная окраина, могила № 97, сев., 3 ряд, 4 место | Гурьевский р-нг, п. Поддубное
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