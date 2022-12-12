Филиппов Максим
Место рождения
Дата рождения11.08.1903
Дата смерти30.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1903
Рождение ребёнка
17.08.1925
Дочь: Зотова Евдокия
Мать ребёнка: Филиппова Февронья (Андреевна)
Рождение ребёнка
14.01.1929
Дочь: Елина Татьяна
Мать ребёнка: Филиппова Февронья (Андреевна)
Рождение ребёнка
23.05.1933
Сын: Филиппов Леонид
Мать ребёнка: Филиппова Февронья (Андреевна)
Вероятно Старый Город
Рождение ребёнка
16.08.1935
Дочь: Ланскова Зинаида Зоя
Мать ребёнка: Филиппова Февронья (Андреевна)
Качеевка, Теньгушевский район
Качеевка, Теньгушевский район
Вступление в партию
1941
Ранение
26.04.1942
Тяжелое в левую надбровную дугу, возможно ошибка в дате - она раньше призыва
Военная служба
05.06.1942
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Призыв на WWII | Темниковский военкомат Мордовской АССР
Ранение
25.09.1943
Легкое в левую ногу
Ранение
17.03.1944
ст. Пустошки, Литовская ССР
тяжелое в голову | ст. Пустошки, Литовская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1945
Причина смерти: убит на войне | Галлау, Восточная Пруссия
Похороны
1953
Перезахоронение. Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, п. Голлау, южная окраина, могила № 97, сев., 3 ряд, 4 место | Гурьевский р-нг, п. Поддубное