Филиппова Февронья (Андреевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Баклашов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1925
Дочь: Зотова Евдокия
Отец ребёнка: Филиппов Максим
Рождение ребёнка
14.01.1929
Дочь: Елина Татьяна
Отец ребёнка: Филиппов Максим
Рождение ребёнка
23.05.1933
Сын: Филиппов Леонид
Отец ребёнка: Филиппов Максим
Вероятно Старый Город
Рождение ребёнка
16.08.1935
Дочь: Ланскова Зинаида Зоя
Отец ребёнка: Филиппов Максим
Качеевка, Теньгушевский район
Качеевка, Теньгушевский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Максим
Смерть
Неизвестно