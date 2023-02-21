Филиппова Февронья (Андреевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Февронья (Андреевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Баклашов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1925

Дочь: Зотова Евдокия

Отец ребёнка: Филиппов Максим

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.01.1929

Дочь: Елина Татьяна

Отец ребёнка: Филиппов Максим

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.05.1933

Сын: Филиппов Леонид

Отец ребёнка: Филиппов Максим

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Вероятно Старый Город
Рождение ребёнка
16.08.1935

Дочь: Ланскова Зинаида Зоя

Отец ребёнка: Филиппов Максим

Качеевка, Теньгушевский район
Качеевка, Теньгушевский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Максим

Смерть
Неизвестно
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