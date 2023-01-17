Филиппов Леонид
Место рождения
Дата рождения23.05.1933
Дата смерти04.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1933
Отец: Филиппов Максим
Вероятно Старый Город
Бракосочетание
24.05.1960
Жена: Филиппова Валентина
Рождение ребёнка
30.08.1960
Рождение ребёнка
22.03.1964
Рождение ребёнка
24.08.1974
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.07.1989
Причина смерти: хронический гломерулонефрит