Филиппов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Леонид

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

23.05.1933

Дата смерти

04.07.1989

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1933

Отец: Филиппов Максим

Мать: Филиппова Февронья (Андреевна)

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Вероятно Старый Город
Бракосочетание
24.05.1960

Жена: Филиппова Валентина

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Валентина

Рождение ребёнка
22.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Валентина

Рождение ребёнка
24.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
04.07.1989
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Причина смерти: хронический гломерулонефрит
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