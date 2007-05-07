Филиппова (Захарова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Захарова) Валентина

Филиппова (Захарова) Валентина

avatar

Место рождения

Чуварлейка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.09.1941

Дата смерти

07.05.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941

Отец: Захаров Петр

Мать: Захарова Наталья

Чуварлейка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.05.1960

Муж: Филиппов Леонид

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Леонид

Рождение ребёнка
22.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Леонид

Рождение ребёнка
24.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Леонид

Работа или профессия
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Завод "Корунд", цех порофоров (посл. место), г. Дзержинск
Смерть
07.05.2007
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close