Филиппова (Захарова) Валентина
Место рождения
Дата рождения07.09.1941
Дата смерти07.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941
Отец: Захаров Петр
Мать: Захарова Наталья
Бракосочетание
24.05.1960
Муж: Филиппов Леонид
Рождение ребёнка
30.08.1960
Рождение ребёнка
22.03.1964
Рождение ребёнка
24.08.1974
Работа или профессия
Неизвестно
Завод "Корунд", цех порофоров (посл. место), г. Дзержинск
Смерть
07.05.2007