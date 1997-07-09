Зотова (Филиппова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения17.08.1925
Дата смерти09.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1925
Отец: Филиппов Максим
Работа или профессия
1925
Хлебопекарь
Работа или профессия
Между 04.05.1944 и 13.06.1983
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
счетовод-кассир, кладовщик-учетчик, мастер цеха | Темниковский райпромкомбинат (Темниковская пром артель им Ушакова)
Бракосочетание
03.03.1947
Муж: Зотов Иван
Бабеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.11.1947
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Зотов Иван
Рождение ребёнка
18.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Иван
Вступление в партию
1959
Работа или профессия
Между 04.06.1987 и 31.08.1987
Эл монтер | Завод "Химмаш", гор Дзержинск
Работа или профессия
Между 01.11.1988 и 23.01.1989
рабочий 1 разряда | ПО "корунд", Дзержинск
Награда
01.09.1995
За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг. Приказ 6.05.1945, уд АБ 398145
Образование
Неизвестно
Лесное Цибаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Закончила ср школу для взрослых
Смерть
09.07.1997