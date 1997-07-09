Зотова (Филиппова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Филиппова) Евдокия

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

17.08.1925

Дата смерти

09.07.1997

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1925

Отец: Филиппов Максим

Мать: Филиппова Февронья (Андреевна)

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
1925
Хлебопекарь
Работа или профессия
Между 04.05.1944 и 13.06.1983
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
счетовод-кассир, кладовщик-учетчик, мастер цеха | Темниковский райпромкомбинат (Темниковская пром артель им Ушакова)
Бракосочетание
03.03.1947

Муж: Зотов Иван

Бабеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.11.1947

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Зотов Иван

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Иван

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Вступление в партию
1959
Работа или профессия
Между 04.06.1987 и 31.08.1987
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Эл монтер | Завод "Химмаш", гор Дзержинск
Работа или профессия
Между 01.11.1988 и 23.01.1989
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
рабочий 1 разряда | ПО "корунд", Дзержинск
Награда
01.09.1995
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг. Приказ 6.05.1945, уд АБ 398145
Образование
Неизвестно
Лесное Цибаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Закончила ср школу для взрослых
Смерть
09.07.1997
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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