Зотов Иван
Место рождения
Дата рождения22.02.1920
Дата смерти29.09.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1920
Отец: Зотов Василий
Мать: Зотова Марфа
Бабеево, темниковский уезд, тамбовская губ
Военная служба
?.12.1939
Воинская часть: 654 сп 148 сд 60 А
Шофером | Воинская часть: 654 сп 148 сд 60 А
Ранение
15.04.1945
Осколочное касат ранение 2-3 пальцев с повреждением костей
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
19.05.1945
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
03.03.1947
Жена: Зотова Евдокия
Рождение ребёнка
07.11.1947
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Зотова Евдокия
Рождение ребёнка
18.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова Евдокия
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.1954
Причина смерти: автокатастрофа | Вероятно Бабеево