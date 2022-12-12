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Зотов Иван

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Место рождения

Бабеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

22.02.1920

Дата смерти

29.09.1954

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

После 1891 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1920

Отец: Зотов Василий

Мать: Зотова Марфа

Бабеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бабеево, темниковский уезд, тамбовская губ
Военная служба
?.12.1939
Воинская часть: 654 сп 148 сд 60 А
Шофером | Воинская часть: 654 сп 148 сд 60 А
Ранение
15.04.1945
Осколочное касат ранение 2-3 пальцев с повреждением костей
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
19.05.1945
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
03.03.1947

Жена: Зотова Евдокия

Бабеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.11.1947

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Зотова Евдокия

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Евдокия

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.1954
Бабеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: автокатастрофа | Вероятно Бабеево
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