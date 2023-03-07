(Зотова) Валентина
Место рождения
Дата рождения07.11.1947
Дата смерти23.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1947
Отец: Зотов Иван
Мать: Зотова Евдокия
Образование
Между 1963 и 1973
Лесное Цибаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
10 классов школы | Республиканская средняя школа Мордовской АССР, при Лесно-Цибаевской средней школе
Работа или профессия
Около 1969
Проводница на горьковской ЖД
Образование
Между 01.09.1973 и 03.07.1975
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Медицинский техникум, Образование медсестры
Место жительства
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа в регистратуре в мед учреждении
Смерть
23.11.1991
Россошь
Причина смерти: гипертоническая болезнь | Россошь
Похороны
Неизвестно