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(Зотова) Валентина

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

07.11.1947

Дата смерти

23.11.1991

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1947

Отец: Зотов Иван

Мать: Зотова Евдокия

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Образование
Между 1963 и 1973
Лесное Цибаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
10 классов школы | Республиканская средняя школа Мордовской АССР, при Лесно-Цибаевской средней школе
Работа или профессия
Около 1969
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Проводница на горьковской ЖД
Образование
Между 01.09.1973 и 03.07.1975
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Медицинский техникум, Образование медсестры
Место жительства
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Вступление в партию
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Работа в регистратуре в мед учреждении
Смерть
23.11.1991
Россошь
Причина смерти: гипертоническая болезнь | Россошь
Похороны
Неизвестно
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
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