село Лесное Цибаево, село Лесное Цибаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Лесное Цибаево

Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2653Старое Цыбаево (Лесное Цыбаево), д. каз.при рч. Ломоевке.8876298291Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Барашевская волость
1014. Лесное Цыбаево, деревня бывшая государственная, при речке Ломовке, дворов 74, жителей 682, часовня

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Бабеевская волость
деревня Лесное Цыбаево«Темниковская» п.-т. контора99

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Темниковский район
75862Лесное Цибаевосело54°33'43°10'N-38-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Темниковский муниципальный район, Бабеевское сельское поселение
89649412113с Лесное Цибаевосело
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