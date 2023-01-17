Лесное Цибаево
Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2653Старое Цыбаево (Лесное Цыбаево), д. каз.при рч. Ломоевке.8876298291Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1014. Лесное Цыбаево, деревня бывшая государственная, при речке Ломовке, дворов 74, жителей 682, часовня
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Лесное Цыбаево«Темниковская» п.-т. контора99
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75862Лесное Цибаевосело54°33'43°10'N-38-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89649412113с Лесное Цибаевосело