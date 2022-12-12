Ланскова (Филиппова) Зинаида Зоя
Место рожденияКачеевка, Теньгушевский район
Дата рождения16.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935
Отец: Филиппов Максим
Качеевка, Теньгушевский район
Качеевка, Теньгушевский район
Рождение ребёнка
Около 13.07.1969
Дочь: Фадеева Ирина
Отец ребёнка: Лансков לנסקוב Анатолий אנטולי
Работа или профессия
Неизвестно
ПО "корунд", Дзержинск
Смерть
Неизвестно