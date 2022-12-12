Ланскова (Филиппова) Зинаида Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланскова (Филиппова) Зинаида Зоя

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Место рождения

Качеевка, Теньгушевский район

Дата рождения

16.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935

Отец: Филиппов Максим

Мать: Филиппова Февронья (Андреевна)

Качеевка, Теньгушевский район
Качеевка, Теньгушевский район
Рождение ребёнка
Около 13.07.1969

Дочь: Фадеева Ирина

Отец ребёнка: Лансков לנסקוב Анатолий אנטולי

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
ПО "корунд", Дзержинск
Смерть
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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