Елина (Филиппова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти10.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Отец: Филиппов Максим
Бракосочетание
17.12.1954
Рождение ребёнка
24.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.10.1957
Сын: Елин Сергей
Отец ребёнка: Елин Александр Николаевич
Смерть
10.11.2002