Елина (Филиппова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елина (Филиппова) Татьяна

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

10.11.2002

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Филиппов Максим

Мать: Филиппова Февронья (Андреевна)

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
17.12.1954

Муж: Елин Александр Николаевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елин Александр Николаевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.1957

Сын: Елин Сергей

Отец ребёнка: Елин Александр Николаевич

Смерть
10.11.2002
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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