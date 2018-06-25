Елин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1957

Дата смерти

25.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957

Отец: Елин Александр Николаевич

Мать: Елина Татьяна

Бракосочетание
1979

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.08.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
25.06.2018
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Похороны
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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