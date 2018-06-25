Елин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1957
Дата смерти25.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957
Отец: Елин Александр Николаевич
Мать: Елина Татьяна
Бракосочетание
1979
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.08.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
25.06.2018
Похороны
Неизвестно