Елин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1932
Дата смерти23.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Волохтома, Чарозерский район, Вологодская обл
Бракосочетание
17.12.1954
Жена: Елина Татьяна
Рождение ребёнка
24.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елина Татьяна
Рождение ребёнка
29.10.1957
Сын: Елин Сергей
Мать ребёнка: Елина Татьяна
Смерть
23.11.2001