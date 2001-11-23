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Елин Александр Николаевич

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Место рождения

Волохтома, Печенгская волость, Кирилловский уезд

Дата рождения

11.04.1932

Дата смерти

23.11.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Волохтома, Печенгская волость, Кирилловский уезд
Волохтома, Чарозерский район, Вологодская обл
Бракосочетание
17.12.1954

Жена: Елина Татьяна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елина Татьяна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.1957

Сын: Елин Сергей

Мать ребёнка: Елина Татьяна

Смерть
23.11.2001
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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