Баклашов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Сын: Баклашов Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Филиппова Февронья (Андреевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Баклашов Кирилл
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно