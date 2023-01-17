Баклашов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаклашов Андрей

Баклашов Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Сын: Баклашов Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Филиппова Февронья (Андреевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Баклашов Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close